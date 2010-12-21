Випускникам назвали підручники, за якими вони мають готуватися до ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив перелік підручників, за якими випускникам рекомендується готуватись до зовнішнього оцінювання 2011 року.

Відповідна інформація про міститься в розділі «Підготовка до ЗНО-2011» на сайті центру.

У розділі викладені загальні характеристики тестів, які підготовлені на основі нових специфікацій тестів для проведення зовнішнього оцінювання в 2011 р., що розроблені з дотриманням вимог Програм ЗНО (наказ Міністерства освіти і науки України від 8 грудня 2010 р. № 1218) та затверджені директором Українського центру оцінювання якості освіти.

Характеристики містять інформацію про загальну кількість завдань у тесті, час його виконання, форми тестових завдань, що будуть використовуватися, критерії оцінювання кожної форми завдань тощо.