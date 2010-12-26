У Парижі через сильні снігопади вода піднялася на 4,5 метри

Сильні снігопади і зливи призвели до різкого підвищення рівня води в Сені у межах Парижа. Сьогодні він досяг позначки 4,5 м вище норми.

Подібної ситуації в столиці Франції не було з березня 2006 року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

На даний час затоплено нижні рівні набережних правого і лівого берега. Прокладені там у 1070-ті роки дороги мають велике значення для автомобільного руху в місті і виїзду на автостради на схід від нього. У ряді кварталів вже виникли сильні затори.

На річці заборонено рух річкових трамваїв, що у святкові дні завдає значних збитків, компаніям, що володіють ними. Екіпажам усіх вантажних судів наказано бути вкрай обережними, щоб уникнути ударів кораблів об мости і береги. Скорочено і допустиму довжину зчеплених барж, що значно ускладнює доставку вантажів до різних міст, розташованих вище і нижче за течією річки.

Префектура поліції закликала власників плавучих будинків-барж, що стоять біля багатьох набережних Парижа, ретельно перевірити швартування, щоб судно не зірвало течією, яка посилюється.

За прогнозами метеоцентру, на початку наступного тижня опади в паризькому районі знову поновляться, відзначає NEWSru.