Злодій поліз у магазин за пивом і застряг у кватирці

В місті Алчевськ Луганської області працівники державної служби охорони при МВС України затримали молодого чоловіка, який застряг у кватирці при спробі пограбувати магазин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО, інцидент стався сьогодні вранці – на пульт чергової частини ДСО міста надійшов сигнал про проникнення в магазин.

Наряд ДСО, який прибув через три хвилини на місце пригоди, побачив розбите скло вітрини торговельного закладу та ноги невідомого, які стирчали із кватирки.

Затриманим виявився місцевий мешканець, раніше судимий. Він не став заперечувати представникам міліції свій злочинний намір, а на запитання, що хотів вкрасти, відповів, що йому захотілося попити пива.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу.