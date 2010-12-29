МЗС закликає Білорусь негайно звільнити затриманих у Мінську українців

У Міністерстві закордонних справ України наголошують на необхідності невідкладного звільнення українських громадян, затриманих у Білорусі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, сьогодні, 29 грудня, посол Республіки Білорусь в Україні Валентин ВЕЛИЧКО був запрошений до МЗС України на зустріч з першим заступником міністра закордонних справ України Русланом ДЕМЧЕНКОМ.

Українською стороною вчергове було висловлено глибоке розчарування тим, що до цього часу затримані громадяни України перебувають під арештом і не звільнені з-під варти, поінформували в МЗС.

У ході зустрічі Р.ДЕМЧЕНКО підкреслив, що подібні дії білоруської сторони не відповідають духу дружніх двосторонніх відносин України і Білорусі, наголосивши на необхідності невідкладного звільнення громадян України, оскільки подальше перебування їх під вартою шкодить двостороннім відносинам двох країн.

У свою чергу В.ВЕЛИЧКО запевнив, що негайно доведе до відома офіційного Мінська позицію української сторони.

За даними МЗС, Посольство України в Білорусі тримає на особливому контролі питання звільнення з-під варти українських громадян, підтримується постійний телефонний зв’язок із родичами затриманих українців.

МЗС України вживатиме всіх необхідних заходів для якнайшвидшого звільнення з-під варти громадян України. “Сподіваємось, що наші співвітчизники зустрінуть Новорічні свята вдома”, - зазначили в Департаменті інформаційної політики.

Як повідомлялося, у Мінську 19 грудня за участь в акції опозиції затримано двох громадян України.