Міліція порушила кримінальну справу за фактом підриву пам'ятника Сталіну

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, після повідомлення про вибух на території Запорізького обкому КПУ на місце події виїхали керівництво ГУМВС України в Запорізькій області і слідчо-оперативна група, якими було встановлено, що "за декілька хвилин до вибуху поблизу огорожі пройшла група з декількох чоловіків і один з них переліз через огорожу і прикріпив до пам`ятника господарську сумку, в якій, очевидно, був саморобний вибуховий пристрій".

За даними ЦГЗ, вибух повністю зруйнував скульптуру, а з людей ніхто не постраждав.

Дії зловмисників кваліфіковані правоохоронцями як злочин, передбачений ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, - "Умисне знищення майна шляхом підпалу, вибуху чи в інший загальний небезпечний спосіб".

Ведеться пошук зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі в новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, в результаті якого був повністю зруйнований пам`ятник Й.Сталіну (згідно з документам – «мала архітектурна форма").

Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і дещо пошкоджено саму будівлю.

Дана подія стала другим інцидентом з пам`ятником Й.Сталіну за останні 5 днів: 28 грудня невідомі відрізали голову силумінового погруддя Йосифу Сталіну.

Керівництво Запорізького обкому КПУ офіційну інформацію Запорізького главку міліції про обезголовлення скульптури спростовувало.

Однак, починаючи з 29 грудня побачити пам`ятник можна було лише частково: постамент і частина силумінового погруддя було вкрито тканиною з символікою КПУ, над якою і височіла голова Й.Сталіна.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня 2010 р. в Запоріжжі було встановлено перший за час незалежності України пам`ятник Сталіну.

Пам`ятник, який є погруддям Й.Сталіна у військовій формі із зіркою Героя, відкрили біля будівлі Запорізького обкому КПУ в Жовтневому районі Запоріжжя.