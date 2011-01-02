ВНЗ Львова мають підписати угоди на розміщення вболівальників Євро-2012

До 15 січня вищі навчальні заклади Львова повинні підписати угоди з Агенцією з розміщення вболівальників Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як інформує прес-служба, заступник голови облдержадміністрації Володимир ГУБИЦЬКИЙ провів нараду з питань підписання угод на бронювання гуртожитків для розміщення вболівальників, які прибудуть до України на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Участь у нараді взяли представники вищих навчальних закладів Львова та Агенції з розміщення вболівальників Євро 2012, компанії TUI Travel Plc

«Облдержадміністрація провела моніторинг гуртожитків вищих навчальних закладів Львова, – розповів В.ГУБИЦЬКИЙ. – Згідно з вимогами УЄФА потрібно понад 12 тисяч ліжко-місць, а гуртожитки готові запропонувати більше 13 тисяч».

За підсумками наради було прийнято рішення в термін до 15 січня 2011 року підписати угоди на розміщення між вищими навчальними закладами та Агенцією з розміщення вболівальників Євро-2012, компанії TUI Travel Plc.