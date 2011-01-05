Фонд держмайна дав до бюджету аж 17% від плану

Обсяг надходжень від приватизації державного майна за 2010 рік, за попередніми даними, становив 1 млрд. 093,3 млн. грн., що становить 17,22% від завдання, встановленого Держбюджетом на 2010 рік. Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з повідомленням, крім того, надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна становили 606,34 млн. грн. проти 650 млн. грн., встановлених планом (93,28%). Розмір дивідендів на державну частку акцій за період з початку року становив 251,78 млн. грн., проти запланованих 111,4 млн. грн. (226%).

Нагадаємо, що сьогодні голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО в коментарі УНІАН повідомив, що доходи від приватизації в 2010 році становили приблизно 2,1 млрд. грн.

Разом з тим, в прес-службі ФДМУ агентству УНІАН уточнили, що сума доходу від приватизації в 2010 році в обсягу 2,1 млрд. грн.., яку озвучив О.РЯБЧЕНКО, включає заставу, внесену потенційним покупцем «Укртелекому»: «Ця сума приблизно становить 1 млрд. грн. (10% від стартової ціни - УНІАН)». У прес-службі також уточнили, що 1.09 млрд. грн. це сума, одержана від фактичного продажу об`єктів.

Довідка УНІАН. Держбюджетом України на 2010 рік план надходжень від приватизації був затверджений на рівні 10 млрд. 262 млн. грн.

Проте 8 липня 2010 року до бюджету-2010 було внесено зміни, згідно з якими розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.