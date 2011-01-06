Суд залишив на волі міліціонерів, які грабували приїжджих у Криму

Районний суд Залізничного району Сімферополя засудив 12 із 13 співробітників міліції, визнаних винними в побитті та пограбуваннях приїжджих, до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прокуратуру Криму.

Усі вони - співробітники лінійного відділу міліції залізничної станції "Сімферополь" - були затримані в березні 2008 року. Підставою послужили оперативні матеріали кримського Управління СБУ, зібрані за зверненнями потерпілих.

За версією слідства, міліціонери протягом кількох місяців незаконно затримували жителів інших регіонів України, що приїжджали до Криму, били їх і грабували. Серед потерпілих, за даними прокуратури, є і громадяни РФ.

Суд визнав всіх підозрюваних винними в "перевищенні повноважень і зловживанні службовим становищем", а шістьох - ще й в отриманні хабарів. Проте покарання відбуває тільки один з них - молодший лейтенант, кримінальна справа проти якого виділена в окреме провадження. Дев`ятьом призначено покарання у вигляді обмеження свободи, трьом - у вигляді позбавлення волі, але вони звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном", - зазначається в повідомленні прокуратури Криму. Суд також позбавив звань 8 з 12 засуджених, шістьох чекає конфіскація майна.

«Прокуратура вивчає вирок на його відповідність закону», - зазначається в прес-релізі.