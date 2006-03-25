Чим відрізняється біографія кандидата від автобіографії

Сьогодні Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову голови правозахисної громадської організації “Правове суспільство”, адвоката Олександра ДАНИЛЮКА до Центральної вибочої комісії про зобов’язання оприлюднити автобіографії кандидатів у народні депутати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Правового суспільства», суд дійшов висновку, що дозвіл на оприлюднення біографій, які надають кандидати, не поширюється на автобіографії.

Як зауважили у прес-службі, «ч.3 ст.9 Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав зазначає: «Під час дійсних виборів забезпечується вільний доступ виборців до інформації про кандидатів». Таким чином, міжнародні спостерігачі можуть заявити про недійсність виборів в Україні».

«Правове суспільство» заявило про намір звернутися до Європейського суду з прав людини, оскільки у його в судовій практиці рішення традиційно виносилися на користь права громадян на інформацію.