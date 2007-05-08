Кінах пояснив секрет нульової інфляції

Сповільнення зростання інфляції в квітні до 0% частково викликане погашенням зростання цін на продовольчі товари зниженням цін на житлово-комунальні послуги.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

«Спрацював ефект погашення певного зростання цін на товари продовольчої групи певним зниженням рівня цін і тарифів на житлово-комунальні послуги після закінчення осінньо-зимового опалювального сезону», - сказав міністр.

Зокрема, за даними Держкомстату, у квітні ціни на продукти харчування в Україні зросли на 0,6%, а ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 2,6%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні до березня ц.р. становила 0%, в січні-квітні - 1,3%.