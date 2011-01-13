Журналісти вимагають від Ющенка вплинути на свою охорону

Київська незалежна медіа-профспілка закликає можновладців влаштовувати день відкритих дверей у їхніх маєтках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі медіа-профспілки у зв’язку, зокрема, із сьогоднішнім інцидентом між охоронцями дачного комплексу екс-президента Віктора ЮЩЕНКА та журналістами в селі Нові Безрадичі.

Київська незалежна медіа-профспілка вимагає від колишнього Президента В.ЮЩЕНКА вплинути на свою охорону, яка сьогодні затримала двох журналістів через те, що вони знімали будинок екс-глави держави. КНМП вважає такі дії охоронців неприпустимими, йдеться у повідомленні.

Медіа-профспілка нагадує також, що Віктор ЯНУКОВИЧ не виконав свою обіцянку запросити журналістів до своєї резиденції Межигір’я. Вона закликає главу держави не лише виконати свою обіцянку, але подати самому приклад відкритості і зобов’язати інших членів своєї команди влаштовувати час від часу день відкритих дверей, під час якого пускати до своїх маєтків не лише журналістів, а й усіх бажаючих.

“Адже народ має право знати, як живуть його слуги. За умов відкритості відпаде потреба воювати з журналістами, які доносять до народу суспільно-важливу інформацію”, - переконані у медіа-профспілці.