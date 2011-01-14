Підлітки розбили 12 світлофорів, щоб зробити гірлянду на Різдво

10 залізничних світлофорів і 2 світлофори на переїзді розбили двоє підлітків на станції Абомелікове Одеської залізниці, щоб зробити собі гірлянду до Різдвяних свят.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Одеській області.

Саме так пояснили скоєне правопорушення в Кодимському райвідділі міліції колишній учень ПТУ (14-річного хлопця нещодавно виключили з учбового закладу) і четверокласник місцевої школи, яких затримали співробітники міліції.

При з`ясуванні обставин правопорушень було встановлено, що неповнолітні зловмисники виховуються в неповних сім`ях, матері не можуть займатися їх вихованням, оскільки знаходяться на заробітках в Одесі, а діти залишилися під наглядом бабусь.

Стосовно 14-річного підлітка, виключеного з ПТУ, міліцією порушена кримінальна справа, зловмисник поставлений на облік у РВВС.

Складені також адміністративні протоколи за фактами хуліганства і нанесення збитку Одеській залізниці – збитки доведеться відшкодувати батькам, підсумували в ЦГЗ.