У виправній колонії збудували храм у вигляді ковчега

У Черкаській виправній колонії №62 засуджені збудували храм у вигляді ковчега. Таку оригінальну форму має єдиний в Україні 11-метровий храм Благовіщення Божої Матері УПЦ МП.

Як розповів кореспонденту УНІАН протоієрей ОЛЕГ, будівництво храму тривало понад 6 років. Зараз всі основні зовнішні роботи завершено. Розписуватимуть та оздоблюватимуть церкву також самі засуджені.

У планах отця Олега будівництво у цій же колонії дерев’яного храму на честь великомучениці Анастасії - святої, яка жила в IV столітті і за власні статки викуповувала з тюрем засуджених, лікувала й виходжувала їх.