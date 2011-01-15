У виправній колонії збудували храм у вигляді ковчега
10:33, 15 січня 2011Суспільство
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Розписуватимуть також самі засуджені
У Черкаській виправній колонії №62 засуджені збудували храм у вигляді ковчега. Таку оригінальну форму має єдиний в Україні 11-метровий храм Благовіщення Божої Матері УПЦ МП.
Як розповів кореспонденту УНІАН протоієрей ОЛЕГ, будівництво храму тривало понад 6 років. Зараз всі основні зовнішні роботи завершено. Розписуватимуть та оздоблюватимуть церкву також самі засуджені.
У планах отця Олега будівництво у цій же колонії дерев’яного храму на честь великомучениці Анастасії - святої, яка жила в IV столітті і за власні статки викуповувала з тюрем засуджених, лікувала й виходжувала їх.
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