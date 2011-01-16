Інспектор ДАІ потрапив під слідство, не переписавши 306 протоколів

На Тернопільщині порушено кримінальну праву щодо інспектора ДАІ, який своєю бездіяльністю завдав збитків бюджету на 82 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, працівники відділу внутрішньої безпеки УМВС у Тернопільській області встановили, що старший інспектор підрозділу ДАІ одного з районів області, перебуваючи на посаді інспектора з адмінпрактики, направив для примусового виконання 306 постанов у справах про адмінправопорушення до відділу виконавчої служби. Остання відмовила у відкритті виконавчого провадження, оскільки протоколи не відповідали встановленим вимогам. Працівник ДАІ повинен був належно оформити їх та повторно направити для примусового виконання. Однак, повернені ще у квітні-травні 2010 року постанови так і не були спрямовані до виконавчої служби. Відповідно, зазначають у відділі громадських зв’язків, понад 300 правопорушників уникнули відповідальності з вини міліціонера, а місцевий бюджет через бездіяльність правоохоронця втратив понад 82 тис. грн.

Щодо колишнього працівника органів внутрішніх справ слідчі прокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.