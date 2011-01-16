Розроблено пілотний проект добровільного медстрахування

У Сумській області розроблено пілотний проект добровільного медичного страхування населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови - керівник апарату Сумської облдержадміністрації Олександр ЦУПРО.

На його переконання, добровільне медичне страхування – це той дієвий інструмент, який забезпечує захист інтересів громадян у разі втрати ними здоров`я та компенсує витрати на оплату медичних послуг.

«Медичне страхування має чимало переваг. Це – вагомі соціальні гарантії для людей, додаткове джерело фінансування – для медичних закладів, а відтак покращення якості медицини», – підкреслив посадовець.

Для втілення задуму залучаються всі страхові компанії, які діють на території області. Ідея проекту буде викладена у інформаційних матеріалах, що поширюватимуться серед населення регіону.