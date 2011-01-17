ВВП України тотожний за обсягом економіці американського штату Юта

Британський тижневик Economist співставив обсяги економікамериканських штатів з розмірами ВВП країн світу, використавши для цього дані 2009 року і тодішній середньорічний номінальний обмінний курс відповідних національних одиниць до долара.

З`ясувалося, що масштаби української економіки майже відповідають розміру ВВП, що генерується в штаті Юта – тринадцятим серед американських штатів за розміром території та 34-м за кількістю мешканців. Населення Юти увісімнадцятеро менше, аніж в Україні, а обсяги їх економік, після перерахунку української в доларовий еквівалент, майже співставні – 113 млрд доларів у Юті та 117 млрд доларів в Україні.

Графічні редактори Economist, послуговуючись цими критеріями, порівняли Техас з Росією, Нью-Йорк – з Австралією, а найбільшу з-поміж регіональних економік США – Каліфорнію – з Італією.