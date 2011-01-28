У КМДА запевняють: метро для інвалідів і пенсіонерів буде безкоштовним

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів та інвалідів у київському метрополітені скасовано не буде.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО, повідомили УНІАН.

Зокрема, пояснив він, пільги щодо безкоштовного проїзду у метро ветеранам праці України, дітям війни, інвалідам по зору та з ураженням опорно-рухового апарату I, II груп та особам, що їх супроводжують, фінансуються за рахунок державного бюджету.

Разом з тим безкоштовний проїзд інших категорій громадян дотувався з міського бюджету згідно з рішенням Київради від 30 вересня 2008 року, зазначив Р.КРАМАРЕНКО. Це рішення дійсно втратило чинність згідно з іншим рішенням Київради від 30 грудня 2010 року “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, додав він.

Однак Р.КРАМАРЕНКО запевнив, що його скасування жодним чином не вплине на можливість громадян пільгових категорій безкоштовно користуватись метрополітеном.

“Це суто технічний момент, адже у рішенні Київради від 2008 року не було прописано чіткого механізму відшкодування пільг на проїзд. Зараз ми відпрацьовуємо ці механізми, відповідний проект рішення вже підготовлений і буде винесений на розгляд Київради на найближчу сесію, що відбудеться 3 лютого”, - пояснив він.

При цьому Р.КРАМАРЕНКО наголосив, що до затвердження удосконаленого механізму надання пільг на проїзд, соціально незахищені кияни так само зможуть безкоштовно користуватись послугами метро за посвідченнями.

Як повідомляв УНІАН, підприємство “Київський метрополітен” заявляло, що у столиці із 28 січня за рішенням Київради скасовано безкоштовний проїзд у метро пенсіонерам, інвалідам та іншим пільговим категоріям громадян.

Як зазначається в повідомленні, це передбачено рішенням Київської міської ради від 30 грудня 2010 року «Про бюджет міста Києва на 2011 рік». Так, зокрема, йшлося, що скасовано безоплатний проїзд пенсіонерів та інвалідів Києва; осіб, які не мають права на пенсію; багатодітних сімей, на вихованні у яких три і більше неповнолітні дитини; непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду.