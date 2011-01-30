У GRECO заявляють про недостатнью боротьбу з корупцією в Україні

Голова GRECO Драго КОС заявляє про недостатню ефективність боротьби з корупцією в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня. Україна».

«GRECО і Рада Європи поклали багато зусиль та фінансових коштів на підтримку України в боротьбі з корупцією. Протягом багатьох років ми так і не отримали результатів, на які очікували. Ми розуміємо проблеми країни, але й усвідомлюємо, що можна було б набагато більше зробити у плані боротьби з корупцією. Кращі результати в цій сфері, очевидно, допомогли б вирішити ряд інших важливих проблем країни. Поки що це ще не той випадок», - сказав Д.КОС.

Він також зазначив, що Україна опиниться в дуже складній ситуації, подавши заявку на отримання безвізового режиму з ЄС й не маючи серйозних досягнень в антикорупційній сфері, таких як повноцінне виконання рекомендацій.