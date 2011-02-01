Колишні податківці організували конвертаційний центр

В Херсонській області ліквідовано конвертаційний центр, організований колишніми працівниками податкової міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Херсонської області Костянтин СВІДЕНКО на прес-конференції в Херсоні.

За його словами, організатори цього центру впродовж 2009-2010 років реєструвала підприємства на малозабезпечених людей за матеріальну винагороду та в подальшому використовувала статутні документи, печатки і банківські рахунки вказаних підприємств для внесення неправдивих даних до бухгалтерських документів та податкової звітності.

Таким чином, зазначив К.СВІДЕНКО, злочинці шляхом вчинення безтоварних операцій купівлі-продажу товарів мінімізували податки для реально діючих суб’єктів підприємницької діяльності Херсонської та інших областей. Крім того, на замовлення третіх осіб і суб’єктів господарювання вказана група осіб конвертувала у готівку безготівкові кошти, переведені на рахунки фіктивних підприємств.

Внаслідок злочинної діяльності до держбюджету не надійшли кошти у сумі до 20 млн. грн., сказав К.СВІДЕНКО.