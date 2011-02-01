Експерт заявляє, що оцінка держпакета МАУ істотно занижена

Оцінка вартості державного пакета акцій у розмірі 61,58% авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) не відповідає ринковій ціні цього активу, вважає аналітик інвестиційної групи «Сократ» Костянтин МЕСЕЛЕВСЬКИЙ.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Виходячи з ціни попередньої операції (вартість придбання 22,5% акцій МАУ, які були продані авіакомпанією Austrian Airlines за 19 млн. євро – УНІАН), вартість пакета має становити 550-560 млн. грн. без урахування премії за контроль. Премія за контроль може бути оцінена в 10-15% від ціни пакета акцій, а значить, загальна ціна операції має бути близько 640 млн. грн.», - вважає К.МЕСЕЛЕВСЬКИЙ.

Нагадаємо, що ТОВ «Українська експертна група» - компанія, яку Фонд державного майна України відібрав для проведення оцінки вартості державного пакета акцій МАУ, - оцінила цей актив у 270 млн. грн.

Серйозні розбіжності між вартістю держпакета акцій МАУ, розрахованою на підставі реальної операції, що відбулася, й оцінкою цього активу, виконаною за дорученням ФДМУ, експерти пояснюють відмінністю в мотивації дій продавців - Austrian Airlines і ФДМ України. «Все залежить від того, які цілі ставлять перед собою ті, хто продає цей пакет», - заявив партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік НАЙМАН.

5 листопада 2010 року ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакета акцій МАУ.

22 листопада 2010 року голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ має становити 250 млн. грн.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія з’єднує Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД. МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Авіакомпанія Austrian Airlines продала належний їй пакетакцій МАУ а розмірі 22,5% за 19 млн. євро.