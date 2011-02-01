В Україні презентували проект електронної соціальної карти

Консорціум «ЄДАПС» презентував проект електронної соціальної карти, розробленої в рамках концепції загальнодержавної автоматизованої системи «Електронне соціальне посвідчення».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасників презентації, концепція – це результат спільної праці фахівців Інституту економіки НАН України, консорціуму «ЄДАПС», компаній «Атлас» і «Автор», Міністерства соціальної політики, Національного банку України, Пенсійного фонду України. Концепція розроблена з урахуванням законодавчих ініціатив народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА.

За інформацією члена Ради директорів консорціуму «ЄДАПС» Георгія БЕЙЛІНА, пропонована групою розробників система упровадження електронної соціальної карти дозволить довести до кожного пільговика повну інформацію про його пільги, забезпечити їх надання, більш повний і точний облік отримання пільговиком послуг, перехід від паперових і сумнівних актів звіряння до автоматичного формування інформації.

У свою чергу, В.КОНОВАЛЮК заявив, що упровадження прозорої системи розподілу соціальних пільг забезпечить економію бюджету України від 5 млрд. грн. до 10 млрд. грн. щорічно, а соціальна допомога стане адресною.

Генеральний директор компанії «КП ВТІ» (учасник консорціуму «ЄДАПС») Андрій ПЕРВУШИН наголосив, що «в Україні існують всі технології, необхідні для виконання цього проекту, включаючи інформаційну безпеку в повній відповідності зі стандартами України, наявність чипової операційної системи і Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)».

Основним інструментом для роботи в автоматизованій системі служить персональна електронна соціальна карта з відповідними додатками.

Заступник генерального директора компанії «КП ВТІ» Олексій ДАРСЬКИЙ вважає, що соціальна карта – це головний документ громадянина України, який дозволяє формувати інформаційні потоки, що забезпечують достовірними даними Єдину інформаційно-аналітичну систему обліку і управління коштами соціальної сфери. Електронна соціальна карта як електронний документ – багатофункціональна.

В.КОНОВАЛЮК також зазначив, що на сьогодні спеціально створена міжвідомча комісія завершує доопрацювання законопроекту, який необхідний для упровадження соціальної карти.

Довідка УНІАН. Консорціум «ЄДАПС» - група з повним циклом підприємств з виробництва і упровадження високозахищених ідентифікаційних документів і інформаційних систем.

Паспорти та ідентифікаційні документи, які виготовляються «ЄДАПС», були визнані ICAO і ОБСЄ одними з кращих у світі.

Консорціум «ЄДАПС» володіє сучасними і повністю сертифікованими потужностями, включаючи одне з найбільших виробництв з випуску і аутсорсингу персоналізації платіжних карт VISA і MasterCard. «ЄДАПС» має досвід у захисті документів і товарів з використанням технологій у області лазерів, полікарбонату, біометрії, деметалізованих голограм, контактних, безконтактних чипів і IT-технологій.