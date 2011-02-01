У Києві затримали високопосадовця з податкової міліції
17:40, 01 лютого 2011Суспільство
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За хабарництво
Сьогодні працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з прокуратурою м. Києва затримали «на гарячому» під час отримання хабара у сумі 25 тисяч американських доларів заступника начальника відділу податкової міліції одного з районів м. Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.
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