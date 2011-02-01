У Києві затримали високопосадовця з податкової міліції

Сьогодні працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з прокуратурою м. Києва затримали «на гарячому» під час отримання хабара у сумі 25 тисяч американських доларів заступника начальника відділу податкової міліції одного з районів м. Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.