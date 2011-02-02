Начальник РВВС погорів на хабарі в $3 тисячі

При отриманні хабара у розмірі 3 тис. доларів затримано начальника Ренійського РВВС УМВС України в Одеській області і його підлеглого - начальника сектора боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків облуправління міліції, «затримання проведено співробітниками Управління Служби безпеки України в області спільно з Відділом внутрішньої безпеки в Одеській області Служби внутрішньої безпеки УБОЗ МВС України».

Офіцери вимагали і одержали хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності одного з жителів Ренійського району за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Проводиться розслідування обставин злочину, згідно зі ст. 368 Кримінального кодексу України.