Сайт, що розмістив дошкульну для Росії інформацію, зазнав кібер-атаки

На сайт UA-Energy.org увечері 1 лютого здійснено кібер-атаку. Видання припускає, що атака пов’язана з публікацією на сайті спростування минулого тижня заяви комісара Європейської Комісії з питань енергетики Гюнтера ЕТТІНГЕРА про нібито небажання ЄС модернізувати українську газотранспортну систему.

Головний редактор сайту Роман НІЦОВИЧ в інтерв’ю УНІАН сказав, що “ми не відкидаємо версії, що атака була відповіддю на оперативне розміщення інформації від прес-секретаря комісара».

«Інформація про те, що реконструкція української ГТС залишається пріоритетом для ЄС, могла зашкодити інформаційній політиці третьої сторони, - вважає журналіст. – Наскільки ми знаємо, за роз’ясненням до ЄС з цього приводу зверталися і представники українського уряду. Вони отримали таку ж відповідь”.

За словами Р.НІЦОВИЧА, після DDOS-атаки сайт було виключено з мережі. Але його роботу буде відновлений в найближчий час.

Нагадаємо, 25 січня у Брюсселі під час ділового сніданку у Центрі європейської політики, відповідаючи на запитання українських журналістів, єврокомісар зазначив, що європейська сторона зацікавлена у надійній роботі української ГТС. Зокрема, Г.ЕТТІНГЕР сказав: „Модернізація газотранспортної системи не має сенсу, якщо немає газу. Газ надходить з Росії. Таким чином, ми зважаємо на наші позиції. „Північний потік” – це перший напрямок, який обходить Україну, потужністю у 50 млрд. кубометрів. „Південний потік” буде другим таким напрямком із ще 55 млрд. кубометрів. Тож, Росія зможе постачати газ без участі Білорусі або України, адже зараз експортує на європейський ринок 120 млрд. кубометрів газу. І це залишає відкриті питання”.

Такі висловлювання єврочиновника викликали неоднозначне сприйняття в Україні. Окремі ЗМІ навіть писали, що таким чином Євросоюз відмовляється від своїх зобов’язань з модернізації української ГТС та перекладає всю відповідальність за це на Росію, штовхаючи Україну в енергетичні обійми східного сусіда.

28 січня UA-Energy.org вдалося зв’язатися з офісом Г.ЕТТІНГЕРА і отримати коментар з даного питання. Як повідомила речниця комісара Європейської Комісії з питань енергетики Гюнтера ЕТТІНГЕРА - Марлін ХОЛЦНЕР, Г.ЕТТІНГЕР нещодавно чітко і неодноразово підкреслював, що модернізація українських трубопроводів залишається пріоритетом для ЄС. „Політика щодо України не змінилася. Європейська комісія прагне і надалі підтримувати України в її реформах”, - говориться в коментарі.