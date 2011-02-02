Янукович згоден, що "Укрспирт" не підлягає приватизації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", ухвалений Верховною Радою 11 січня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, метою ухвалення цього закону було запобігання відчуженню Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" із державної власності шляхом включення його до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.