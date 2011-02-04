Фірташ хоче купити черкаський «Азот»

Власник Group DF, український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ зацікавлений у купівлі ВАТ «Азот» (м. Черкаси).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові, коментуючи заяву власника ВАТ «Азот» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО про бажання продати підприємство за 800 млн. дол.

«Те, що ми готові купити, – це факт, і, напевно, ми будемо брати участь у цьому – теж це факт. Ціна питання сьогодні невідома. Питання, багато чи мало, господар називає цифру і дивитиметься, які покупці з`являться. Заплатять більше – отже, заплатять більше», - сказав Д.ФІРТАШ.

Він відзначив, що концентрація підприємств, які спеціалізуються на виробництві мінеральних добрив, у руках одного власника дозволить більш успішно конкурувати на світовому ринку.

«Моє завдання сконцентрувати всю хімічну промисловість, інакше не можна буде конкурувати. Ми не можемо поодинці конкурувати, тобто ми маємо купити їх», - підкреслив бізнесмен.

«Питання, куплю чи не куплю, – це досить велике питання. Зараз боротимемося за Черкаси, якщо О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ вирішив продавати, тобто він виставив планку, то з ним зідзвонюватимемося і вирішуватимемо», - сказав Д.ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азот» (м. Черкаси) – одне з найбільших підприємств України з виробництва мінеральних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої хімічної продукції. Виробничі потужності за повного завантаження становлять близько 3 млн. мінеральних добрив на рік.

Наприкінці березня 2007 року український бізнесмен, співвласник «Укрсиббанку» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що сконцентрував більш як 60% акцій ВАТ «Азот».

У 2009 році черкаське ВАТ "Азот" одержало чистий збиток 213,23 млн. грн. При цьому чистий дохід підприємства скоротився на 14,12% порівняно з попереднім періодом, - до 2,961 млрд. грн. Усього в 2009 році черкаський «Азот» виробив 662,5 тис. тонн карбаміду і 798,5 тис. тонн аміаку.