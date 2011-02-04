На уроці фізкультури в Києві померла семикласниця

Сьогодні, 4 лютого, в школі № 219 в Оболонському районі столиці на уроці фізкультури померла семикласниця, пише «Газета по-киевски».

Дівчинці стало погано під час занять бігом на очах у всього класу. Вчитель відразу ж викликав "швидку допомогу", але вона приїхала надто пізно.

Зараз у школі слідчі опитують класного керівника і вчителя фізкультури. Приїжджали також працівники райуправління освіти і міліції. Вилучили всі документи, що стосувалися учениці.

Вчора, за словами вчителів, з дитиною все було нормально. У школі також кажуть, що загибла учениця з 7-в класу сьогодні на уроці фізкультури пробігла кілька кіл і впала. Учні інших класів стверджують, що дівчинку дражнили.

Як розповіли «Газете по-киевски» джерела в управлінні освіти Оболонського району, «швидка» їхала за викликом півгодини. За цей час можна було донести дитину на руках до найближчої лікарні, що розташована лише в двох кварталах від школи.

За попередніми даними, семикласниця померла від зупинки серця.

«Міліція виїхала на місце, але розслідувати справу ми не будемо. Цим займатиметься прокуратура», – сказав газеті начальник прес-служби столичної міліції Володимир ПОЛІЩУК.

На місці працюють співробітники прокуратури, і вже нібито проведено виїмку документів з поліклініки, на обліку в якій стояла школярка.