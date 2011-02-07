Могильов звільнив сімох начальників ДАІ

За допущені грубі порушення в організації роботи керівництво Міністерства внутрішніх справ ухвалило рішення про звільнення 7 начальників різних управлінь ДАІ в регіонах, зокрема 2 керівників обласних апаратів Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, відзначивши при цьому, що такі рішення було ухвалено сьогодні за результатами наради з керівниками підрозділів ДАІ щодо дотримання законності під час несення служби.

Зокрема, міністр зазначив, що на цій нараді було прийнято низку «організаційних висновків» особливо, що стосується спілкування співробітників ДАІ з громадянами.

«Поставлено завдання з наведення порядку й встановлення нормальних відносин інспекторів із учасниками руху», - сказав А.МОГИЛЬОВ.