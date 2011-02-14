У Криму загроза сходження лавин
22:44, 14 лютого 2011Суспільство
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Гідрометцентр попереджає
Український гідрометеорологічний центр попереджає про загрозу сходження сніжних лавин у Криму у понеділок і у вівторок, 14 і 15 лютого, через снігопади.
Таке повідомлення розміщено сьогодні на сайті Гідрометцентру.
У свою чергу, Кримське управління МНС подовжило на кілька днів оголошене минулого тижня штормове попередження, оскільки вночі і вранці 15 і 16 лютого на південному березі Криму очікується зниження температури повітря до 10-12° морозу.
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