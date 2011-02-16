УНІАН презентував Інтернет-проект "УНІАН-Львівщина"

Інформагентство УНІАН презентувало Інтернет-проект “УНІАН-Львівщина”.

Як повідомив на прес-конференції головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, інформагенція відкриває нову сторінку свого сайту, яка буде присвячена висвітленню подій, що стосуються життя Львівської області. Він нагадав, що на сайт УНІАН щодня заходить 150-200 тис. відвідувачів, яких цікавить не тільки те, що відбувається в Києві, на всеукраїнському рівні, а й у різних регіонах країни.

Головний редактор УНІАН розповів, що від сьогодні сайт детальніше розповідатиме про події Львівщини з декількох причин. По-перше, Львів – це одне з українських міст, яке прийматиме Євро-2012. “Усі хочуть оперативно дізнаватись, наскільки Львів і область готові до проведення чемпіонату, чи будуть вчасно побудовані усі необхідні для його організації об’єкти, чи будуть вони корисними після закінчення чемпіонату”, - сказав О.ХАРЧЕНКО. По-друге, Львів - це “український П’ємонт, форпост української незалежності”. За словами головного редактора УНІАН, Львів не хоче втрачати цей свій статус і за цим також цікаво буде спостерігати.

За словами О.ХАРЧЕНКА, багато подій у Львові резонують на всю країну. “Відбудеться сесія під відкритим небом у Львові – і це вже резонанс на всю країну, зайде депутат, комуніст ЦАРЬКОВ у львівський ресторан “Криївка” – і це вже знов резонанс на всю країну”, – нагадав він.

Також багатьох цікавить економіка Львівщини, розвиток підприємництва. “Чи буде Львівщина просто однією з областей України, чи стане регіоном, де відбудеться прорив. Сьогодні Львівщина виношує плани транскордонного туристичного кластера, який дасть можливість здійснити прорив у цій сфері”, – сказав О.ХАРЧЕНКО.

У свою чергу голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК сказав, що для його області є дуже важливим, які події і якими їх побачать у Києві і в усій Україні. Він зазначив, що вже цього року Львівщина буде дивувати приємними, цікавими подіями. Серед них він назвав завершення будівництва стадіону до Євро-2012. “Темпи, за якими зводиться цей об’єкт, випереджають графіки”, – сказав губернатор і додав, що на початку жовтня очікується відкриття цього спортивного комплексу.

Також М.ЦИМБАЛЮК розповів, що у листопаді планується відзначення 150-річчя Львівської залізниці і до цієї дати проводиться реконструкція площі поблизу залізничного вокзалу. Також губернатор нагадав, що у кінці листопада - на початку грудня львівська влада повинна здати в експлуатацію новий термінал львівського аеропорту, який, за його словами, буде одним з найкращих в Україні.

З культурних заходів Львівщини, які плануються, М.ЦИМБАЛЮК назвав перший джазовий фестиваль, який буде організовано у квітні і на який запросять музикантів з різних країн світу.