У Києві - знову аварія: без опалення і гарячої води залишився 41 будинок

Сьогодні близько 13.00 у Дніпровському районі Києва на вулиці Чудновського стався прорив на магістральній теплотрасі (діаметр 300 мм).

Тимчасово без централізованого опалення та гарячої води залишились 41 житловий багатоповерховий будинок, 5 адміністративних будівель, 4 загальноосвітні школи і три дитсадка, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Рятувальники МНС на місці події встановили намет для обігріву і харчування (чай, кава). Також розміщено автомобіль для освітлення.

Ремонтно-відновлювальні роботи тривають.