У Києві - знову аварія: без опалення і гарячої води залишився 41 будинок
18:16, 17 лютого 2011Суспільство
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Прорив на магістральній теплотрасі
Сьогодні близько 13.00 у Дніпровському районі Києва на вулиці Чудновського стався прорив на магістральній теплотрасі (діаметр 300 мм).
Тимчасово без централізованого опалення та гарячої води залишились 41 житловий багатоповерховий будинок, 5 адміністративних будівель, 4 загальноосвітні школи і три дитсадка, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Рятувальники МНС на місці події встановили намет для обігріву і харчування (чай, кава). Також розміщено автомобіль для освітлення.
Ремонтно-відновлювальні роботи тривають.
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