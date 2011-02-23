За рік загинули 57 військовослужбовців ЗСУ

У 2010 році загинуло 57 військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містяться у виданні «Біла книга-2010», яке було презентовано у Києві.

Зокрема, як уточнюють у Міністерстві оборони, під час виконання службових обов’язків торік загинуло 10 військовослужбовців, а 47 - поза службою.

Серед причин втрат особового складу ЗСУ вказуються, зокрема, суїцид (22), ДТП (11) та інші нещасні випадки (24).

Як ідеться у «Білій книзі-2010», у 2009 році загинуло 59, у 2008-му – 76, 2007-му – 89 та у 2006-му – 84 представників ЗСУ.

Як наголошують у Міноборони, переважна кількість нещасних випадків трапляється поза виконанням службових обов’язків особовим складом.