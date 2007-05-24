Посилили охорону Конституційного суду

Охорона Конституційного суду посилено, повідомляє «proUA».

Зокрема, перед входом до Конституційного Суду стоять два автобуси з правоохоронцями. Кілька міліціонерів у формі стоять безпосередньо біля входу в КС, решта знаходиться у двох автобусах ЛАЗ.

Трохи далі по вулиці Жилянській стоїть критий фургон для перевезення затриманих.

Біля будівель, які знаходяться навколо КС теж стоять пости правоохоронців.

Біля КС знаходяться народні депутати від коаліції. Як пояснив народний депутат від Партії регіонів Василь Кисельов, приміщення взяла під охорону рота Управління державної охорони. «У них є чіткий наказ: будь-що не пропускати сюди трьох суддів, апеляційне рішення по яких ми очікуємо на десяту годину ранку», - сказав Кисельов.

Нагадаємо, 23 травня Шевченківський районний суд заборонив пускати Сюзанну Станік, Валерія Пшеничного та Володимира Іващенка в приміщення Конституційного суду.

Звільнені Президентом судді КС Валерій Пшеничний, Сюзанна Станік та Валерій Іващенко звернулися до Печерського суду Києва з прохання відновити їх на посадах суддів КС.