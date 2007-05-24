Викрадачі авто застрелили міліціонера

На Херсонщині під час затримання злочинців загинув міліціонер.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, о четвертій ранку 23 травня, до міліції Нової Каховки Херсонської області звернувся таксист міста Миколаєва, який заявив що його пасажир по приїзду у місто використавши фізичну силу заволодів автомобілем та зник з місця злочину.

В ході оперативно-розшукових заходів працівниками міліції вже о 18:00 було розшукано згаданий автомобіль, але на момент його виявлення злочинець разом зі ще однією особою сідав у авто та розпочав рух.

Втікаючи від правоохоронців, підозрювані створювали аварійну ситуацію, рухаючись з перевищенням швидкості та виїжджаючи на смугу зустрічного руху. Намагаючись зупинити зловмисників, працівники міліції застосували табельну вогнепальну зброю, однак це не зупинило втікачів. Перегородивши їм дорогу своїм автомобілем правоохоронці таки змусили зловмисників зупинитися. Під час спроби затримання вони чинили фізичний опір. Один із підозрюваних завдав працівникові міліції вогнепальне поранення. Однак правоохоронцям вдалося затримати зловмисників. Поранений міліціонер був негайно доставлений до лікарні, де від отриманих поранень помер.