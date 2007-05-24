Прогноз погоди на 25 - 29 травня

Завтра в Україні утримується спекотна суха погода. Як повідомляє Український Гідрометцентр, лише в західних областях та на крайньому півдні країни місцями очікуються короткочасні дощі, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 29-34°, в центральних областях місцями до 36°, на узбережжі морів 22-27°. В Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°. На Закарпатті температура вночі 13-18°, вдень 28-33° (в горах вночі 9-14°, вдень 16-21°).

26 та 27 травня у Карпатах та прикарпатському регіоні буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°. На решті території утримається спекотна погода з температурою вночі 15-20°; вдень 28-33°, на півдні та сході місцями 35-37°, на узбережжі морів 23-28°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На Закарпатті короткочасний дощ, гроза, подекуди град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с; температура вночі 14-19°, вдень 25-30° (у горах вночі 9-14°, вдень 17-22°).

28 та 29 травня місцями очікується короткочасний дощ, гроза, лише у східній частині 28 травня переважно без опадів. Температура вночі істотно не зміниться, вдень спека поступово спаде на 3-5°. На Закарпатті короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 24-29° (в горах вночі 9-14°, вдень 15-20°).

25 травня у Києві та області утримається суха спекотна погода з температурою у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°; по області вночі 14-19°, вдень 29-34°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

26 та 27 травня очікується мінлива хмарність, окремі грозові дощі, лише вночі 26 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

28 та 29 травня місцями короткочасний дощ, гроза, лише вночі 28 травня без опадів. Температура вночі істотно не зміниться, вдень спека поступово спаде на 3-5°.