Львівські митники затримали контрабанду на мільйон

У Львівській області митники запобігли контрабанді побутової техніки на 1 млн. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, зокрема, у п`ятницю, 4 березня, співробітники митного поста «Рава-Руська» затримали автомобіль з контрабандою, який прямував до Чернівців.

При затриманні перевізник не надав дозвільні документи на вантаж - побутову техніку, а представник фірми замовника контрабандного товару зник, не давши жодних пояснень.

Представники митниці три доби тримали "під арештом" кинутий автомобіль, оскільки, згідно із законом, не мають права огляду без представника перевізника. У неділю представник з’явився, контрабандний вантаж затримано, відзначили в прес-службі.

Таким чином, наголошується у повідомленні, завдяки діям львівських митників контрабандистам не вдалося провезти нелегальний вантаж на суму 1 млн. дол.