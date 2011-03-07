Проти депутата, який на смерть збив жінку, порушили кримінальну справу

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу проти депутата Красногвардійської райради Дніпропетровська від партії „Фронт Змін”, який на смерть збив жінку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Як нагадують в прокуратурі, 5 березня близько 07.20 депутат за кермом автомобіля «Опель Вектра» на проспекті Петровського у Дніпропетровську скоїв наїзд на жінку, 1954 року народження, яка від отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень померла.

Після наїзду на жінку водій намагався втекти з місця події, але був затриманий екіпажем УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Як повідомили УНІАН в Дніпропетровській обласній організації політичної партії «Фронт Змін», до осередку партії надійшла заява зазначеного депутата Красногвардійської райради про те, що він складає з себе повноваження депутата районної ради. На найближчому засіданні обласної організації «Фронту Змін» заяву буде розглянуто.

«Обласна організація партії сприятиме правоохоронним органам у розкритті цієї трагічної дорожньо-транспортної пригоди, висловлює співчуття рідним і близьким загиблої в ДТП та надасть їм необхідну допомогу”, - зазначається у повідомленні Дніпропетровської облорганізації „Фронту Змін”.