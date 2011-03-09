На завтра Україні обіцяють до 5° тепла

Завтра в Криму очікується мокрий сніг, на решті території України без опадів, вдень – до 5° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 березня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму вночі мокрий сніг, місцями сильний, налипання мокрого снігу, вдень мокрий сніг з дощем. На дорогах країни, крім більшості центральних та південних областей, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с; на півдні та сході північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, на півночі Лівобережжя, в Карпатах та на Прикарпатті до 15°, у південній частині 1-6° морозу (на Південному узбережжі Криму близько 0°); вдень в Україні 0-5° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла, у столиці вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла.