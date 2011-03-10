У Харкові подорожчає проїзд у міському електротранспорті

У Харкові з 12 березня подорожчає проїзд у міському електричному транспорті.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, зазначивши, що нові тарифи на проїзд затвердив виконком міськради.

Так, згідно з рішенням виконкому, проїзд у міському електричному транспорті подорожчає на 50 копійок. Таким чином, проїзд у метрополітені коштуватиме 2 грн., у трамваї та тролейбусі – 1,5 грн.

За словами Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, підвищення тарифів зумовлене необхідністю оновлення рухомого складу, а також зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та енергоносії.

«Говорячи про нові тарифи, ми повинні бути об’єктивними і розуміти нинішню ситуацію з подорожчанням вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, витрат на оплату праці. Встановивши баланс між цими зовнішніми факторами і вартістю проїзду в міському електротранспорті, ми забезпечимо нормальне забезпечення життєдіяльності міста, врятуємо від збитків «Міськелектротранс» і надамо нормальні умови для праці тим, хто в будь-які погодні умови надає можливість харків’янам дістатися у визначене місце», - сказав Г.КЕРНЕС.

Директор КП «Харківський метрополітен» Михайло КАРАМШУК запевнив, що кошти від підвищення тарифів підуть на відновлення та реконструкцію рухомого складу, модернізацію ескалаторного обладнання і заробітну плату працівників метрополітену.