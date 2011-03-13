Убитий у Сімферополі до виходу на пенсію працював банкіром

Літнього чоловіка і його дружину знайдено мертвими у власному будинку в Сімферополі, на їхніх тілах - рубані рани.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про подію надійшла в міліцію від родички убитих 12 березня.

Трагедія сталася на вулиці Садовій. Сім`я вбитих була забезпеченою. За даними «5-го каналу», чоловік до виходу на пенсію працював банкіром.

Міліція проводить розслідування.

Тим часом, в Сімферополі розповсюджується інформація про те, що це не перше подібне вбивство за останній час.

«За кілька днів до того, як по вулиці Садовій були виявлені трупи пенсіонерів, в тому ж районі, на Рєпіна, убили двох немолодих жінок. Злочинці увірвалися до будинку і жорстоко їх вбили – багато ран, горло перерізане. З дому повиносили все цінне», - розповіло сайту «Крим.Комментарии» джерело в правоохоронних органах.