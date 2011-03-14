В Азарова вважають, що мотивували підприємства виходити з тіні

Цього року в Україні з Державного бюджету на регіональний рівень буде спрямовано близько 18 млрд. грн.

Про це повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

«Ми вперше зробили акцент на передачі функцій, на передачі певних джерел місцевим органам самоврядування. Я вам скажу цифру, вона у мене в пам`яті, - загальний ресурс, який передається з центрального бюджету на регіональний рівень, він досягає (у 2011 році) близько 18 млрд. грн.», - сказав міністр.

Він зазначив, що в новому Податковому і Бюджетному кодексах «вперше за роки Незалежності нашої держави передбачено, що 50% прибутку, який виходить в регіоні, в результаті перевищення планових показників, залишається у розпорядженні регіонів».

«Тобто, є мотивація для того, щоб підприємства виходили з тіні», - підкреслив Ф. ЯРОШЕНКО.

Крім того, одним з джерел доходів до місцевих бюджетів він назвав акцизний збір, який в 2011 році «залишатиметься на місцях в достатніх розмірах».

«У нас є такий збір, який називається «акцизом». Він завжди був централізований. Вперше в історії цього року у нас також 50% від надходжень надпланових залишиться у громади», - повідомив міністр.

При цьому він додав, що ці кошти «люди будуть абсолютно використовувати там, де вважають потрібними, і ні центральні органи, ні уряд, ні Мінфін, ніхто не має права втручатися і розпоряджатися цими грішми».

Крім того, багато платежів за спрощеною системою оподаткування також передано на місцевий рівень, зауважив Ф. ЯРОШЕНКО.

«І загальна сума ця становить 18 млрд. грн. Тобто, сьогодні є всі законодавчі підстави для того, щоб була велика мотивація для того, щоб бюджети на місцях формувалися самодостатньо», - підсумував глава Мінфіну.