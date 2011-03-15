Податкова планує в березні перевиконати план з ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) планує в березні 2011 року перевищити планові показники зі збору податку на додану вартість (ПДВ) і зібрати приблизно 6,6 млрд. грн. замість запланованих 5,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

«На березень місяць заплановано відшкодувати ПДВ на суму 3,1 млрд. грн. Всю суму цю буде, безумовно, повернено, оскільки ми плануємо перевищити дещо планові показники, які нам довів Мінфін, і вони становитимуть приблизно 6,6 млрд. грн.», – зазначив він.

В.ЗАХАРЧЕНКО також нагадав, що сума збору ПДВ у 2010 році в середньому за квартал становила 3 млрд. грн., а в 2011 році становитиме 6,1 млрд. грн. Збільшення обсягів збору податку голова ДПСУ пояснює заходами із детінізації економіки.