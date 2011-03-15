Янукович: у Львові не повинно статися як на Луганщині

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу ЦИМБАЛЮКУ жорстко контролювати ціни на хліб і борошно.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зуcтрічі із М.ЦИМБАЛЮКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як розповів у свою чергу М.ЦИМБАЛЮК, «Президент цікавився ціновою політикою на продуктових ринках області і доручив жорстко контролювати ціни на хліб, борошно з метою недопущення виникнення ситуації із хлібом, як це було на Луганщині». При цьому губернатор підкреслив, що на Львівщині ситуація із хлібом – з кількістю, якістю, ціновою політикою - знаходиться під його особистим контролем.

«Зараз в області достатньо хліба, і його ціна нижча, ніж у деяких сусідніх областях», - підкреслив М.ЦИМБАЛЮК, наголосивши, що запасів зерна і борошна на Львівщині достатньо для того, щоб забезпечувати за державними цінами всіх суб’єктів пекарської промисловості регіону.

М.ЦИМБАЛЮК також повідомив, що під час зустрічі доповів главі держави про хід підготовки об’єктів Євро-2012 - будівництво стадіону, аеропорту (терміналу та злітно-посадкової смуги). Голова Львівської ОДА підкреслив, що роботи виконуються згідно з затвердженим графіком.

У контексті проведення будівельних робіт Президент доручив М.ЦИМБАЛЮКУ вивчити всі об’єкти соціально-культурної сфери, які мають готовність більше 80%. «В нас є такі об’єкти в області на загальну суму капіталовкладень більше 60 мільйонів», - зазначив голова ОДА, додавши, що Президент доручив Кабінету міністрів додатково виділити із бюджету кошти на їх завершення та введення в експлуатацію вже до кінця поточного року.