На Чернігівщині ввели карантин через загрозу сказу

11:25, 18 березня 2011
Суспільство
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Бродячий кіт покусав 3-х осіб

В одному із сіл Чернігівщини введено карантинні обмеження через загрозу сказу.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, в селі Перше Травня Бахмацького району бродячий кіт покусав 3-х осіб. Працівники управління ветмедицини Бахмацького району взяли патматеріал на дослідження, а через два дні Бахмацька районна державна лабораторія ветеринарної медицини підтвердила позитивний результат на сказ.

Постраждалих госпіталізовано в Бахмацьку центральну районну лікарню. З метою попередження розповсюдження виявленого захворювання на сказ на території с. Перше Травня введено карантинні обмеження, проводяться профілактичні протиепідемічні та лікувальні заходи.

 

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