Голова ФДМУ назвав прізвища покупців Укртелекому

Засновниками австрійського концерну EPIC, дочірня компанія якого ТОВ "ЕСУ" (ESU) придбала на приватизаційному конкурсі 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», є 5 фізичних осіб - громадян Австрії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО під час свого виступу у Верховній Раді.

За його інформацією, засновниками австрійського концерну EPIC Goldscheider & Wurmbцck (EPIC) - власника ТОВ "ЕСУ" (ESU), що брала участь у приватизації "Укртелекому", є: Пітер ГОЛЬДШЕЙДЕР (Goldscheider, 24% статутного фонду), Бріджет ГОЛЬДШЕЙДЕР (23,5%), Франс ВАМБЕК (Wurmbцck, 24%), Марина ВАМБЕК (23,5%) і Франс БРАНШУТЕР (5%).

За словами О.РЯБЧЕНКА, саме ці фізичні особи у документації, наданій покупцями до ФДМУ, є кінцевими власниками концерну EPIC.

Раніше ESU заявило, що EPIC Goldscheider & Wurmbцck (EPIC, м. Відень, Австрія) залишається єдиним власником компанії EPIC Services Ukraine (ESU, м. Київ), яка придбала контрольний пакет акцій "Укртелекому".

Як наголошується у повідомленні EPIC Goldscheider & Wurmbцck (EPIC), ексклюзивний власник EPIC Advisors Limited (EAL), який через дочірнє підприємство EAL є єдиним власником EPIC Services Ukraine (ESU), ухвалив рішення оптимізувати структуру холдингу, адаптувавши її до приватизації "Укртелекому", шляхом переуступки права прямого володіння в ESU компанії EPIC Telecom Invest Ltd (ETI).

Як повідомлялося раніше в деяких ЗМІ, за декілька днів до подачі заявки на придбання "Укртелекому" 100% статутного фонду ESU перейшли від фонду Epic Advisors Ltd, що належить австрійцям. у власність недавно створеної на Кіпрі фірми Epic Telecom Invest Ltd.

Нагадаємо, 11 березня поточного року Фонд держмайна України підписав договір купівлі-продажу з дочірньою компанією фонду ESU на придбання 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» як з єдиним претендентом.

За оцінкою 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданою ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», вартість цього пакета акцій «Укртелекому» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.