У податковій запевняють, що сутичка охорони з пресою - швидше, виняток

Голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО доручив провести службове розслідування інциденту у Дніпропетровську, де знімальну групу місцевого «9-го каналу» не допустили до приміщення районної податкової інспекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, В.ЗАХАРЧЕНКО запевнив, що податкова служба не встановлює жодних обмежень щодо спілкування своїх працівників зі ЗМІ та доступу журналістів до інформації.

«Ми працюємо прозоро та відкрито, і представники мас-медіа – бажані гості у податковій. Репортери та оглядачі всеукраїнських та місцевих видань надають багато уваги роботі податкової, проблемам адміністрування податків та якості обслуговування платників. Нашу діяльність ЗМІ висвітлюють об’єктивно, критикують – конструктивно, за що я їм щиро вдячний», - зауважив голова Державної податкової служби.

Він підкреслив, що сьогодні територіальні податкові інспекції змушені приймати велику кількість людей, бо платники подають звітність за новими правилами, згідно з прийнятим законодавцями Податковим кодексом.

«Наші співробітники працюють з надзвичайним навантаженням та відчувають чималий психологічний тиск. З 17 березня територіальні органи ДПС відкриті для громадян з 8 до 21-ої години, працюватимуть у вихідні. Інцидент у Дніпропетровську – швидше виняток, і ми уважно розберемося, що там сталося і чому», - запевнив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня з податкової інспекції Червоногвардійського району Дніпропетровська брутально випровадили журналістів «9-го каналу», які приїхали на прохання підприємців зняти сюжет про величезні черги і тяганину, з якими повинні миритися підприємці, аби здати до інспекції документи. Як розповіли на телеканалі, охорона податкової не дозволила журналістам вести зйомку, закривала об`єктив телекамери. Також журналістам не вдалося поспілкуватися ні з ким з керівників податкової інспекції.