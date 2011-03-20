Двоє дітей померли від отруєння хімічним паром

В Одеській області двоє дітей померли внаслідок отруєння парами хімічного препарату.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, вранці 19 березня до МНС України надійшла інформація про те, що в Красноокнянській центральній районній лікарні померло двоє дітей 1997 та 2001 років народження, ще одну дитину (1998 р.н.) у важкому стані госпіталізовано до Одеської обласної дитячої лікарні. Обидві дитини були з с. Тригради Красноокнянського району.

За попередніми даними, діти отруїлися парами селфосу, що використовувався для боротьби зі шкідниками в будівлі для зберігання зерна, яка прибудована до житлового будинку.