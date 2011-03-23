України та Росії підписали меморандум щодо трудових мігрантів

Міністерство соціальної політики України та Федеральна міграційна служба Російської Федерації підписали меморандум про співробітництво

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, документ було підписано у ході робочого візиту першого заступника міністра соцполітики Василя НАДРАГИ до Москви

Меморандум розроблено з метою забезпечення виконання положень угоди між урядом України й урядом Російської Федерації про трудову діяльність та соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами своїх держав, від 14 січня 1993 року.

Документ передбачає взаємодію з питань зовнішньої трудової міграції за такими основними напрямками: здійснення на постійній основі роботи з роз’яснення трудящим-мігрантам порядку перебування та ведення трудової діяльності на території держави працевлаштування; удосконалення механізмів правового регулювання процесів трудової міграції; профілактика незаконного використання роботодавцями праці залучених іноземних працівників; надання державних і приватних послуг в інтересах легального здійснення трудової діяльності трудящими-мігрантами; сприяння розвитку регіонального співробітництва у сфері трудової міграції.

Згідно з даними Мінсоцполітики, станом на 2010 рік, трудові договори про роботу в Російській Федерації через ліцензійованих посередників уклали 2 тис. українців, а дозволи на працевлаштування – 220 тисяч. Водночас, близько 3,5 млн. українців працевлаштовуються у Росії на основі тимчасових дозволів на перебування, які дійсні протягом 90 днів.