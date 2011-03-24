У Донецьку обвалився козирок на будинку: загинув 21-річний чоловік

Факт розслідує прокуратура

Сьогодні вночі у м. Донецьку в результаті обвалення козирка на під`їзді будинку загинув 21-річний чоловік. Про це УНІАН повідомили на підстанції швидкої медичної допомоги Кіровського району м. Донецька. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Донецького міського управління міліції. «Даний факт розслідує прокуратура Кіровського району», - сказали в міліції.

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