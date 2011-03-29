Попов: з "єдиним вікном" одна проблема, але серйозна

Столична влада заявляє про проблему з наявністю приміщення під міський дозвільний центр «Єдиний офіс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ.

За його словами, на сьогодні розглядається варіант його будівництва в стислі терміни.

"Запрацювати “Єдине вікно” для реєстрації і видачі дозволів підприємцям може до Дня міста, але все ж таки в такому, неостаточному варіанті, який ми хотіли б мати в ідеалі”, - зазначив, зокрема, О.ПОПОВ.

За його поясненням, щодо “Єдиного вікна” є одна, але серйозна проблема, пов’язана з пошуком приміщення для нього.

“Ми хочемо знайти приміщення і воно повинно бути великим, для того, щоб операційна зала була, де можна буде посадити всіх, щоб все було прозоро. Ми вже не перший місяць вишукуємо таку можливість. В нас, на жаль, такого приміщення немає. Його доведеться, мабуть, будувати в стислі терміни”, - сказав керівник КМДА.

Як повідомлялося, відкриття міського дозвільного центру «Єдиний офіс» планувалось ще у жовтні 2010 року. На початку цього року в столичній міськадміністрації повідомили, що його передбачають відкрити в травні.